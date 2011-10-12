LNG-терминал в Украине является таким же мифом, как и российский "Южный поток" - Плачков

Планы по строительству LNG-терминала по приему и переработке сжиженного газа на черноморском побережье являются таким же мифом, как и российский проект строительства газопровода "Южный поток".

Такое мнение высказал в ходе сегодняшнего круглого стола «Европейский газовый рынок: грядет революция?», организованного Институтом Горшенина, экс-министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ.

Говоря о намерении украинского правительства диверсифицировать поставки природного газа в Украину с помощью LNG-терминала, он сказал: «Я воспринимаю терминал как ответный миф Украины на мифы «Газпрома» о строительстве газопровода" Южный поток". Возможно, это будущее, но не ближайшее», - сказал эксперт.

В свою очередь народный депутат Украины, министр энергетики оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА расценивает проект строительства LNG-терминала не как желание реально диверсифицировать поставки природного газа в Украину, а как «попытку что-то построить за бюджетные средства и на этом заработать».

Заместитель директора Института газа НАН Украины Александр ПЯТНИЧКО отмечает сомнительность данного проекта с точки зрения логистики. «Этот проект имеет ряд недостатков. В первую очередь это касается согласия Турции на проход крупнотоннажных судов со сжиженным газом через Босфор. Поставка газа из Туркменистана через Азербайджан, Грузию и Черное море тоже пока не подтверждена», - добавил эксперт.

Вместе с тем народный депутат (Партия регионов), экс-премьер-министр Украины Анатолий КИНАХ подчеркнул, что проект строительства предприятия по приему и переработке сжиженного газа находится сегодня только стадии технико-экономического обоснования. «Я уверен, что в данном случае необходимо решать этот вопрос в контексте всех глобальных составляющих, в первую очередь учитывая возможности импорта в Украину азербайджанского и среднеазиатского газа», - отметил А.КИНАХ.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября т. г. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами сообщило со ссылкой на председателя этой структуры Владислава КАСЬКИВА, что для обеспечения поставок в Украину азербайджанского газа будет создана совместная украинско-азербайджанская компания.

Согласно сообщению Госагентства инвестиций, с азербайджанской стороной достигнута договоренность, что для обеспечения поставок в Украину азербайджанского газа до 1 ноября будет создана совместная компания между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами.

«Совместная компания осуществит разработку технико-экономического обоснования транспортировки сжиженного газа на Черноморское побережье Украины. Мы ожидаем подписания этого соглашения до конца этого месяца», - сообщил В.КАСЬКИВ.

При этом он отметил, что это позволит ускорить реализацию Национального проекта "LNG-терминал" – морской терминал по приему сжиженного природного газа.

***16 сентября т. г. победителем тендера на разработку ТЭО Национального проекта «LNG-терминал» была определена испанская компания «Сокоин Инженерия Конструкцион Индастриал». Ориентировочная стоимость строительства LNG-терминала с инфраструктурой составляет около 1,5 млрд. долл.

После реализации Национального проекта Украина получит возможность диверсифицировать пути поставок газа в объеме 10 млрд. кубометров газа в год.