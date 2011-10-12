Азаров 18 октября проведет «газовые» переговоры с Путиным

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 18 октября т.г. в Санкт-Петербурге проведет встречу с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ, на которой будет обсуждаться вопрос пересмотра газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 12 октября, Н.АЗАРОВ заявил журналистам на брифинге в Борисполе.

Н.АЗАРОВ также отметил, что кроме этой встречи газовые контракты будут обсуждаться между В.ПУТИНЫМ и Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Есть убеждение, что в ближайшие пару недель мы эти переговоры завершим», - добавил премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР сегодня отметил, что первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере не стоит ждать раньше ноября.

24 сентября т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьер-министром В.ПУТИНЫМ.

25 сентября В.ЯНУКОВИЧ отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

26 сентября Н. АЗАРОВ заявил, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.