Кабмин ждет заключения специалистов о том, как долги ЕЭСУ стали госдолгом страны

Правительство поручило правоохранительным органам и юристам провести расследование, чтобы выяснить, каким образом долг частной компании «Единые энергетические системы Украины», возглавляемой экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, в размере 405 млн. долл. стали госдолгом Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге.

«Правительство поручило юристам, правоохранительным органам провести расследование, как долг частной компании был возложен на государство... Мы сейчас ждем заключения юристов и правоохранительных органов», - сказал он.

Н.АЗАРОВ пояснил, что Министерство обороны России своим письмом потребовало вернуть 405 млн. долл., которые задолжала компания «ЕЭСУ». Министерство обосновало свое требование тем, что была осуществлена переуступка долга через вексельную схему и право требования этого долга перешло от частной компании государству.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года в СМИ было опубликовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Н.АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. долл.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию «ЕЭСУ».

22 июня т.г. Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК «Нафтогаз Украины» в размере 1,516 млрд. грн.