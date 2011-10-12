Колумбия заинтересована в сотрудничестве с Украиной по различным направлениям

Колумбия заинтересована в расширении сотрудничества с Украиной по различным экономическим направлениям

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, об этом заявил заместитель министра торговли, промышленности и туризма Колумбии Габриэль Андре Дуке МИЛДЕНБЕРГ в ходе встречи с президентом УСПП Анатолием КИНАХОМ.

В частности, Колумбия заинтересована в привлечении украинских компаний и технологий для добычи энергоресурсов на своей территории.

«Мы очень заинтересованы в привлечении украинских предприятий и технологий к добыче угля, нефти и газа», - заявил замминистра торговли Колумбии.

Также интерес вызывает импорт из Украины продукции с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, прежде всего, о сотрудничестве в авиастроительной, транспортной промышленности, горнодобывающей и энергетической сферах, совместном производстве альтернативных видов энергии.

Кроме того, Г. МИЛДЕНБЕРГ высказал заинтересованность в привлечении украинских предприятий для возобновления транспортной инфраструктуры, а также в подготовке в украинских учебных заведениях специалистов по техническим и технологическим специальностям.

В свою очередь, А.КИНАХ отметил, что, учитывая мощности добывающей промышленности Колумбии и большие залежи угля, Украина может принимать участие в поисково-разведывательной работе в этой стране.

«Кроме того, мы готовы принимать участие в перестройке транспортной инфраструктуры вашей страны», – сказал А.КИНАХ.