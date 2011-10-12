Шахтоуправление «Покровское» с начала года добыло 5 млн. тонн угля

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (Донецкая обл.) добыло с начала текущего 2011 года 5 млн. тонн угля.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, губернатор Андрей ШИШАЦКИЙ выразил благодарность от всех жителей региона руководству и трудовому коллективу ПАО «Шахтоуправление «Покровское» за значительный вклад в энергетическую мощь области.

В сообщении отмечается, что выдающейся отметки горняки достигли первыми среди украинских предприятий угледобычи.

В то же время, в письме А. ШИШАЦКОМУ от имени коллектива шахтоуправления сказано, что «высокие технико-экономические показатели работы шахтоуправления были достигнуты благодаря внедрению современной высокопроизводительной горной техники, рациональному использованию финансовых и материальных ресурсов, налаженной системе материально-технического обеспечения, высокой трудовой и технологической дисциплине, самоотверженной и целенаправленной работе всего коллектива».

Справка УНИАН. ПАО «Шахтоуправление «Покровское» (ранее ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1») - угледобывающее предприятие Украины, расположенное в городе Красноармейск (пгт. Удачное) Донецкой области.

Добыча угля в 2010 году составила 4,750 млн. тонн. В 2011 году планируется добыть 6,5 млн. тонн.

В 2008 году ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1» реорганизовано в горнопромышленное предприятие ОАО «Шахтоуправление «Покровское», в состав которого вошли три шахты и углеобогатительная фабрика.