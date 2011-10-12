Долг Запорожской области за газ составляет 125 млн. грн. – ОГА

Запорожская область по состоянию на данный момент задолжала за потребленный газ 124,8 млн. грн.

Как сообщил сегодня на совещании по вопросам готовности области к работе в зимний период начальник главного управления ЖКХ Запорожской ОГА Дмитрий СВИРКИН, «уровень расчетов Запорожской области за использованный в прошлом отопительном сезоне газ составляет 85% - сумма задолженности составляет 124,8 млн. грн.».

При этом, по словам Д. СВИРКИНА, долг предприятий теплоэнергетики составляет 76,7 млн. грн., уровень оплаты ряда предприятий не превышает 50% и наиболее низкий показатель расчетов имеют предприятия теплоэнергетики в Акимовском, Токмакском и Бердянском районах Запорожской области.

Одна из основных причин задолженности теплоэнергетиков региона за потребленный газ – задолженность потребителей перед теплопоставляющими предприятиями.

«Задолженность потребителей перед теплопоставщиками составляет 224,2 млн. грн, из них 178,3 млн. грн. - долг населения»,- констатировал начальник главного управления ЖКХ Запорожской облгосадминистрации.