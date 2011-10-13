Иран готов своими поставками заменить "Газпром" в Турции

Иран готов увеличить экспорт газа в Турцию после того, как турецкая компания Botas прекратила сотрудничество с российским "Газпромом", сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

"Турция ранее вела переговоры с Ираном о возможности увеличения экспорта нашего природного газа... Иран готов увеличить экспорт в ответ на запрос Турции", - сказал управляющий директор иранской National Iranian Gas Company (NIGC) Джавад Оджи.

"Экспорт иранского газа в Турцию увеличился на 12% с марта, и NIGC в среднем осуществила поставки более 24 миллионов кубометров газа в сутки турецкой Botas", - добавил он.

На вопрос об изменении цен на экспортный газ Ирана Оджи ответил, что у сделки "открытые условия". "Обе стороны имеют право на проведение переговоров относительно изменения цены, в зависимости условий и мировых цен на газ... Но пока переговоров по этому вопросу не было", - сказал Оджи.

Напомним, в начале октября турецкая трубопроводная компания Botas отказалась продлевать контракт с российским "Газпромом" из-за ценовых разногласий.

Анкара, которая, по данным "Газпрома", ежегодно импортировала из России 18 миллиардов газа, ранее несколько раз просила снизить цену. В марте премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган побывал в Москве, но не пришел к компромиссу в переговорах с российским руководством, а в августе глава турецкого Минэнерго напомнил в интервью Reuters, что Турция ждет снижения цен на российский газ. Тем не менее, компромисс по поводу цены российского газа найден не был.

"Газпром" заявил, что в случае отказа турецкой государственной компании Botas от продления контракта на поставку 6 миллиардов кубометров газа в год готов поставить эти объемы новым партнерам - частным компаниям.

Однако более чем сомнительными выглядят перспективы "Газпрома" в Турции. Его интересы уже страдают: Иран исключил "Газпром" из проекта по разработке одного из главных нефтяных месторождений, передает Newsru.com.