"Газпром" и Беларусь в ноябре подпишут новые контракты с учетом акций "Белтрансгаза"

Подготовка новых контрактов "Газпрома" с Белоруссией идет с опережением плана; документы на поставку и транзит газа в увязке с договором купли-продажи 50% акций "Белтрансгаза" могут быть подписаны уже в ноябре, говорится в сообщении российского газового холдинга.

В четверг в Москве состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, вице-премьера Белоруссии Сергея Румаса и министра энергетики республики Александра Озерца. Обсуждались детали нового контракта на поставку и транзит газа, в увязке с положениями проекта договора купли-продажи 50% акций ОАО "Белтрансгаз". Была отмечена высокая степень взаимопонимания сторон в рамках переговорного процесса, которая позволяет обеспечить согласование документов в намеченные сроки.

"Переговоры с нашими белорусскими друзьями идут очень интенсивно и в правильном русле. Вопросов остается совсем немного, и они не носят принципиальный характер. Можно абсолютно точно сказать, что достижение окончательных договоренностей - дело ближайшего времени. Уверен, что мы будем готовы подписать все необходимые документы уже в ноябре", - сказал Миллер.

Ранее подписание контрактов ожидалось в конце ноября - начале декабря.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что Беларусь готова продать «Газпрому» свой пакет акций «Белтрансгаза» за 2,5 млрд. долл., но при соблюдении ряда условий.

Он сказал, что «Газпром» интересует прежде всего 50% акций «Белтрансгаза», которые находятся в собственности Беларуси, по тем же ценам, что и первые 50% акций, - за 2,5 млрд. долл.

«Мы не против, но мы выставляем свои требования. Перове - чтобы по этой трубе всегда в полном объеме прокачивался газ на Запад. Для того, чтобы мы имели определенную плату за транзит, чтобы «Белтрансгаз», если он будет российским, платил здесь налоги. Второе требование заключается в выходе на равнодоходные цены на газ. Мы связываем это с едиными равнодоходными ценами в России и Беларуси. К этому еще подталкивает и Единое экономическое пространство», - пояснил глава Беларуси.

Он также отметил, что не только в ходе переговоров с главой «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ, но и во время встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Сочи в качестве одного из блоков на переговорах обсуждался вопрос о равных условиях хозяйствования субъектов в двух странах.

«В противном случае, какой был нам смысл вступать в ЕЭП, если мы не имеем равных возможностей. Должны быть равные условия», - считает А.ЛУКАШЕНКО.