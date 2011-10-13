По контракту Украина может пересмотреть его условия в 2012 г. – эксперт

Москва. Действующий контракт предусматривает, что Украина может пересмотреть условия поставок российского газа в 2012 году.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сказал профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина, консультант правления «Газпромбанка» Андрей КОНОПЛЯНИК.

«Если два хозяйствующих субъекта подписали соглашение, то внутри этого соглашения есть механизмы, которые дают возможность его пересмотреть. Не ранее 2012 года наступает срок следующего пересмотра. В контракте заложено как обычно – пересматривать можно раз в три года и не ранее, чем три года после подписания», - сказал он.

А.КОНОПЛЯНИК отметил, что может быть и внеочередной пересмотр, но для этого сторона-инициатор должна найти соответствующую аргументационную базу.

«Сейчас российская сторона, видимо, не принимает этих аргументов, тогда, пожалуйста, обращайтесь в арбитраж», - сказал он.

По словам эксперта, пересмотр надо осуществлять не политическим способом, используя решение суда по экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а механизмы, заложенные в контракте.

«Дело Ю.ТИМОШЕНКО может использоваться как дополнительный аргумент на переговорах», - допустил А.КОНОПЛЯНИК.

Он отметил, что контракт не нравится Украине, так как объективно был заключен в не самое удачное время и для Украины, и для РФ.

В частности, контракт был подписан на историческом пике цены нефти, откуда и взялась базовая цена 450 долл. в формуле. В то же время эксперт считает, что для РФ этот контракт не выгоден потому, что в Украину Россия поставляет часть газа из стран Средней Азии.

По его словам, одновременно с заключением контракта с Украиной РФ переподписала контракты со Средней Азией по европейским принципам ценообразования, чтобы не пустить эти объемы в обход территории России.

А.КОНОПЛЯНИК напомнил, что газ начали продавать Украине со скидкой – сначала 20%, а потом 30%, но РФ покупает среднеазиатский газ по европейской цене.

«Фактически это стало неудобным и для РФ», - сказал эксперт.

В тоже время, он признает, что Россия пользуется своим монопольным положением на газовом рынке Украины.

«Пока у Украины не будет альтернативных источников поставок, сила аргументов украинской стороны будет сильно сжата – другого газа, кроме российского, нет. Естественно, «Газпром» будет этим пользоваться. С моей точки зрения, всегда есть определенная монопольная рента и этим пользуются любые игроки в любой стране», - сказал А.КОНОПЛЯНИК.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.

12 октября министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что Украина ведет конструктивный диалог с ОАО «Газпром» по пересмотру газовых контрактов от 2009 года, несмотря на обвинительный приговор бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО по делу о превышении полномочий во время заключения этих документов.

Как отметил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР, первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере не стоит ждать раньше ноября.

12 октября на брифинге в Борисполе премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что не связывает переговоры с Россией по пересмотру газовых контрактов с судебным делом экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.