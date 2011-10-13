Строительство белорусской АЭС на 90% будет профинансировано Россией

Минск. Россия предоставит Беларуси кредит в объеме не менее 90% от стоимости контракта на строительство АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики Беларуси Михаил МИХАДЮК.

Он отметил, что предоставленного кредита будет достаточно, чтобы в соответствии с кредитным соглашением обеспечить финансирование строительства атомной станции, но при этом не назвал стоимость проекта строительства АЭС и ожидаемые объемы кредитования со стороны России.

«Объем предоставляемого кредитования (речь идет о российском государственном экспортном кредите – УНИАН) достаточен, чтобы в соответствии с подготовленным кредитным соглашением обеспечить финансирование контракта в объеме не менее 90%», - сказал замминистра.

При этом М.МИХАДЮК подчеркнул, что оставшуюся часть финансирования Беларусь должна будет закрыть за счет собственных или заемных средств.

Он уточнил, что в соответствии с контрактными обязательствами России финансирование будет предоставлено на строительство инфраструктуры для сооружения АЭС, производственной базы, инженерных сетей.

Касаясь кредитного соглашения, М. МИХАДЮК не назвал вероятные сроки подписания документа.

«Кредитное соглашение находится в высокой степени готовности. Остались небольшие консультации по отдельным моментам на уровне экспертов, и соглашение будет направлено на внутригосударственные процедуры как в России, так и в Беларуси, потому что это межправительственное соглашение», - сказал замминистра.

Он сообщил, что та схема кредитования, о которой договорились белорусская и российская стороны, соответствует мировой практике, согласно которой некоторую часть средств заказчик изыскивает из собственных денег или за счет привлечения дополнительных заемных средств.

Напомним, что 11 октября было подписано контрактное соглашение на строительство белорусской АЭС. В соответствии с документом ввод первого блока АЭС состоится в 2017 году, второго – в 2018 году. В документе также определены основные обязательства сторон по сооружению АЭС, стоимость строительства, условия платежей и др. Контрактное соглашение является предварительным договором, а все его положения будут развернуты в генеральном контракте, который планируется подписать в начале следующего года.

Ранее в Минске заявляли, что Беларусь рассчитывает получить от России под строительство АЭС кредит в размере не менее 7 млрд. долларов.