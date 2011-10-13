Нефтегазовый комплекс Украины готов к отопительному сезону

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заявляет о готовности нефтегазового комплекса к началу отопительного сезона 2011-2012 гг.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, в частности, компания заключила все необходимые договоры с предприятиями по газоснабжению и газификации и предприятиями теплокоммунальной энергетики на поставки природного газа в новом отопительном сезоне.

«Нафтогаз» отмечает, что на сегодняшний день по всей территории Украины проходит подключение к теплоснабжению учреждений социальной инфраструктуры, в частности, школ, детских садов и больниц.

«Отопление в жилых домах граждан будет подключено в соответствии с утвержденными графиками, начиная с 15 октября», – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. В соответствии с поручениями Президента и правительства Украины, направленными на повышение эффективности функционирования предприятий нефтегазового комплекса, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» проводит ряд мероприятий по оптимизации собственной структуры и процессу принятия управленческих решений.

В частности, согласно решению правления компании от 26 августа 2011 года, заключение договоров с предприятиями ТКЭ и предприятиями по газоснабжению и газификации в отопительном сезоне 2011-2012 годов осуществляется непосредственно НАК «Нафтогаз Украины».

Компания реализует природный газ в соответствии с лицензией на ведение хозяйственной деятельности по обеспечению природным газом потребителей по нерегулируемому тарифу.