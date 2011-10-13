«Газпром» готов зимой при пиковых нагрузках увеличить добычу газа до 1,6 млрд. куб. м в сутки

Москва. «Газпром» готов зимой при пиковых нагрузках увеличить добычу газа до 1,6 млрд. кубометров в сутки, при этом оперативные резервы компании составляют 65,2 млрд. куб. м.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», правление ОАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2011-2012 гг. и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

На заседании было отмечено, что ЕСГ, в основном, готова к работе в предстоящий осенне-зимний период. Увеличена производительность подземных хранилищ газа (ПХГ): максимальная суточная производительность ПХГ на начало сезона отбора составит 647,7 млн. куб. м газа, среднесуточная производительность в декабре-феврале — 522,1 млн. куб. м газа, что, соответственно, на 27,7 и 22,1 млн. куб. м выше прошлогоднего показателя.

Практически завершены работы по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созданию оперативного резерва в объеме 65,2 млрд. куб. м, что на 1,2 млрд. куб. м больше, чем в 2010 году.

В ходе подготовки к зиме 2011–2012 годов проведено 16 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ на объектах ЕСГ. Для обеспечения надежной работы газодобывающих предприятий, в частности, введены в эксплуатацию новые скважины на Оренбургском месторождении и ачимовских залежах Уренгойского месторождения, дополнительные дожимные компрессорные мощности на Вынгаяхинском и Еты-Пуровском месторождениях. По состоянию на 1 октября 2011 года выполнен капитальный ремонт 435 скважин. До конца года планируется ввести в эксплуатацию Ныдинскую площадь Медвежьего месторождения проектной мощностью 2 млрд. куб. м газа в год.

«В период пиковых нагрузок добыча газа будет обеспечена на уровне 1630 млн. куб. м в сутки, что на 16 млн. куб. м выше достигнутого в прошлом осенне-зимнем периоде максимума», - говорится в сообщении.