В Украине добыча нефти и газа сокращается

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-сентябре сократили добычу нефти и газового конденсата на 6,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 500,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

В т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в январе-сентябре сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 6,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 2 млн. 299,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 10,3%, по сравнению с 2009 годом, до 3 млн. 545,6 тыс. тонн.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины».

Также украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-сентябре сократили добычу газа на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 14 млрд. 984,3 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили объем добычи на 2% – до 13 млрд. 476,1 млн. куб. м.

В сентябре украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 0,6%, по сравнению с сентябрем 2010 года, до 1 млрд. 630,0 млн. куб. м, в т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили объем добычи на 1,5% – до 1 млрд. 459,5 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу газа на 5,3%, по сравнению с 2009 годом, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.