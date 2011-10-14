Концессия госшахт является действенным способом привлечения инвестиций в угольную отрасль - эксперт

Передача в концессию государственных угледобывающих активов является действенным способом привлечения необходимых инвестиций в угольную отрасль. Такое мнение в интервью УНИАН высказал аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Егор САМУСЕНКО.

По его словам, угольная отрасль требует постоянного обновления фондов, поскольку из-за ее специфики оборудование работает в среднем около пяти лет.

«На одну тонну добытого угля необходимо порядка 10 долл. инвестиций, соответственно, Украине нужно инвестировать порядка 750 млн. долл. в год в угольный сектор», - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, государство не может обеспечить и половины минимально необходимых капиталовложений в госшахты, что может негативно сказаться на объеме угледобычи страны. При этом, по оценкам Concorde Capital, спрос на энергетический уголь вырастет на 50% к 2015 году по сравнению с 2010 годом. "Основной причиной будет увеличение доли ТЭС, работающих на угле, в структуре производителей электроэнергии в Украине", - отметил Е. САМУСЕНКО.

По его мнению, одним из путей выхода из сложившейся ситуации может стать концессия госшахт. "Концессия на 49 лет является фактическим синонимом приватизации. Любой частный собственник заинтересован в развитии своего бизнеса и, естественно, будет инвестировать эффективней, чем государство", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе подали три компании - ООО «ДТЭК. Ровенькиантрацит», ООО «ДТЭК. Свердловантрацит» и ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» (все - Донецк).