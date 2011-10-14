Допрос Тимошенко по делу ЕЭСУ будет продолжен 17 октября

Допрос экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по уголовному делу относительно долгов корпорации «ЕЭСУ» перед Министерством обороны России будет продолжен в понедельник, 17 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, в четверг, 13 октября, следователь начал допрос Ю.ТИМОШЕНКО, однако он был прекращен по инициативе Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвоката Сергея ВЛАСЕНКО.

«Допрос перенесен на понедельник», - сказал Ю.БОЙЧЕНКО, отметив, что необходимость перенесения допроса С.ВЛАСЕНКО обосновал своей занятостью, подчеркнув, что он намерен быть адвокатом Ю.ТИМОШЕНКО по этому делу.

В то же время Ю.БОЙЧЕНКО сообщил, что экс-премьеру вчера были предъявлены постановление о возбуждении в отношении нее уголовного дела и постановление о ее привлечении к уголовной ответственности, однако она отказалась ее подписывать при отсутствии своего адвоката, в связи с чем был составлен соответствующий протокол.

По словам начальника пресс-службы ГПУ, следователи разошлись с С.ВЛАСЕНКО, который посещал Ю.ТИМОШЕНКО, «в несколько минут».

И таким образом, отметил он, учитывая сложившиеся обстоятельства, допрос будет продолжен на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 13 октября начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении Ю.ТИМОШЕНКО возбуждено новое уголовное дело - за возложение долгов корпорации "Единственные энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единственные энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО совершила покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Справка УНИАН. В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единственные энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.