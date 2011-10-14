Поиск троих горняков на затопленной шахте в Луганской области продолжается уже 39 дней

Операция по поиску троих горняков на затопленной частной шахте «Рудник» (Антрацитовский район, Луганская область) продолжается 39 дней и «топчется на месте», сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, операция по их поиску не приносит никаких результатов, приток воды не ослабевает, и даже непродолжительная остановка насосов отбрасывает спасателей на прежние рубежи, вода мгновенно возвращается на исходные отметки.

За время поисковой операции уровень воды в стволе удалось понизить только на 165,5 м. На сегодняшний день вода находится на отметке 210 м от поверхности, начинали откачку воды с отметки 44,5 м (предположительное местонахождение шахтеров – горизонт 340 м).

С притоком воды продолжают бороться одновременно двумя насосами. За сутки в среднем освобождают от воды около 3 м ствола. Третий насос является резервным, он находится в состоянии готовности, подключен и опущен в ствол. Если по техническим причинам из строя выбывает эксплуатируемая насосная установка, он тут же запускается в работу.

В ближайшее время штаб по ликвидации аварии рассмотрит вопрос замены работающих больше месяца насосов на более мощные установки.

Как сообщал УНИАН, ночью 5 сентября на частной шахте «Рудник» на горизонте 340 м произошло внезапное затопление выработки водой. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка.

6 сентября прокурор Луганской области Николай БЕСКИШКИЙ возбудил уголовное дело по факту аварии по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил техники безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью на производстве либо другом предприятии лицом, которое обязано их придерживаться в случае, если это нарушение привело к угрозе гибели людей либо другим тяжелым последствиям).

22 сентября была создана рабочая группа по контролю спасательных работ.