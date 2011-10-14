Медведев: Транскаспийский газопровод требует согласования позиций всех государств Каспия

Москва. Строительство Транскаспийского газопровода в обход РФ требует согласования позиций всех государств Каспия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на заседании с членами Совета Безопасности по вопросам международного энергетического сотрудничества.

В частности, он отметил, что отдельные страны, и Европейский союз, и другие партнеры России думают о диверсификации поставок энергоносителей.

«Тем не менее, мне также хотелось бы привлечь внимание членов Совета Безопасности к одной из тем, которую мы уже обсуждали, и я обсуждал со своими коллегами, – теме Транскаспийского газопровода по дну Каспийского моря. Это тоже достаточно сложный вопрос, который находится в прямой зависимости от статуса Каспийского моря как внутреннего моря, и который требует согласования позиций всех государств, входящих в соответствующий каспийский саммит», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что вопросы правового статуса обсуждались на последнем саммите каспийских государств, и вопросы экологической безопасности, на которые страны обязаны обращать внимание с учетом того, что в настоящий момент происходит в бассейне Каспийского моря.

«Я надеюсь, что наши партнеры, которые продумывают различные способы энергетического сотрудничества, также будут придерживаться ранее принятых договоренностей», - подчеркнул он.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что в любом случае Российская Федерация должна сформулировать свою позицию для того, чтобы довести ее до сведения каспийских партнеров, в случае принятия ими тех или иных решений.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября МИД РФ распространил заявление о том, что Россия удивлена решением Совета ЕС о проведении переговоров с Азербайджаном и Туркменистаном о Транскаспийском газопроводе, и считает, что это может осложнить ситуацию в регионе.

Предполагается, что Транскаспийский газопровод соединит туркменский и азербайджанский берега Каспия для экспорта газа через Азербайджан в европейские страны. По маршруту Тенгиз (Казахстан) - Туркменбаши (Туркменистан) - Баку (Азербайджан) - Тбилиси (Грузия) - Эрзурум (Турция) планируется ежегодно транспортировать 20-30 миллиардов кубометров газа. Стоимость проекта оценивается в 7,9 млрд. евро.

Газопровод на участке Баку-Тбилиси-Эрзерум уже функционирует. По поводу морской части проекта есть разногласия. Россия и Иран считают, что вопросы прокладки трубопроводов по дну Каспийского моря должны решаться при согласии всех прикаспийских стран. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан исходят из того, что этот вопрос может решаться двумя договаривающимися сторонами, а не всеми пятью прибрежными государствами.