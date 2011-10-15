Европа и РФ заинтересованы в существовании газовых контрактов 2009 года - Олийнык

Народный депутат Украины из фракции «Партии регионов» Владимир ОЛИЙНЫК считает, что Европа и Россия заинтересованы в существовании действующих газовых контрактов, которые были заключены в начале 2009 года, когда правительство возглавляла Юлия ТИМОШЕНКО. Такое мнение депутат выразил вчера в эфире телеканала «Интер».

По его мнению, если приговор по делу Ю.ТИМОШЕНКО вступит в силу, то это будет означать, что контракты с Россией были подписаны под давлением экс-премьера, без соответствующего решения правительства, и легитимность этих документов сомнительна.

«Что объединило Россию, которая абсолютно не отвечает стандартам европейских демократических ценностей, и Запад? А объединило то, что Россия получила выгодное соглашение по цене (на газ), а Европа - по транзиту до 2019 года», - заявил В.ОЛИЙНЫК.

В то же время, по словам В.ОЛИЙНЫКА, Украина в результате подписания контрактов получила невыгодную цену на транзит и на газ.

«И это напоминает мне Великую Отечественную войну - когда мы ценой больших жертв освобождали Европу от фашизма, хотя это их проблема была, и мы заплатили эту цену. Сегодня мы заплатили большую цену за то, что Европа с теплом, комфортная и с газом, а Россия - с большой ценой за газ», - отметил депутат.

«И здесь есть еще один сговор, несмотря на то, что говорят о высокой материи», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.

12 октября адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявил, что защита на следующей неделе планирует обратиться в Апелляционный суд Киева для обжалования приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО.