Нефть дорожает на заявлениях G20 по еврозоне в минувшие выходные

На мировых торгах в понедельник, 17 октября, цены на нефть повышаются на фоне ожиданий мер по сдерживанию долгового кризиса в еврозоне, что будет способствовать поддержке спроса на "черное золото".

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,2 доллара, или на 0,23% - до 87 долларов за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 112,2 доллара за баррель.

В итоговом коммюнике министерского саммита G20, прошедшего в минувшие выходные, говорится, что его участники ожидают новых мер по увеличению влияния Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) с целью предотвращения кризиса, передает Bloomberg.