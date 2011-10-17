На шахте в Луганской области смертельно травмирован горняк

На шахте им. ХІХ партсъезда КПСС государственного предприятия «Луганскуголь» (с. Белое, Лутугинский район) вследствие разрушения привода конвейера смертельно травмирован горняк 1985 года рождения. Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, несчастный случай произошел 15 октября поздно вечером. Шахта работает в штатном режиме.

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