На шахте в Луганской области смертельно травмирован горняк
10:19, 17 октября 2011Энергетика
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На шахте им. ХІХ партсъезда КПСС государственного предприятия «Луганскуголь» (с. Белое, Лутугинский район) вследствие разрушения привода конвейера смертельно травмирован горняк 1985 года рождения.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, несчастный случай произошел 15 октября поздно вечером.
Шахта работает в штатном режиме.
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