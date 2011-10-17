В Беларуси цены на бензин и дизтопливо снова выросли

Минск. В Беларуси повышены розничные цены на бензин и дизельное топливо в среднем на 3%, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Концерн «Белнефтехим» утвердил новые отпускные и розничные цены на нефтепродукты, сообщает пресс-служба концерна.

«Розничные цены на бензины, реализуемые через АЗС, увеличились в среднем на 3%, на дизельное топливо - на 5%, и с 16 октября 2011 года составляют за 1 литр: бензин АИ-92 - 4970 белорусских рублей (+150 рублей, или 3,11%),, бензин АИ-95 - 5360 рублей (+160, или 3,08%), дизельное топливо - 5360 рублей (+260, или 5,10%).

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в соответствии с постановлением правления Национального банка Беларуси от 7 сентября 2011 года №368 «О сделках купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», приобретение валюты для закупки нефтяного сырья нефтеперерабатывающие заводы Республики осуществляют на дополнительной торговой сессии Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) по рыночному курсу.

Как сообщал УНИАН, предыдущее увеличение цен в Беларуси произошло 1 октября. Тогда причинами роста назывались покупка валюты на допсессии и необходимость «поэтапного выравнивания цен на товары в странах Таможенного союза».

Ранее стоимость топлива повышалась 3 марта (в среднем на 5%), 31 марта (на 10%), 24 мая (на 20%), 7 июня (на 30%), 21 июля (на 3%), 20 августа (на 3%) и 14 сентября (на 3%). 9 июня по требованию президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, которое прозвучало на следующий день после массовой акции минских автомобилистов «Стоп-бензин», цены были снижены на 13-22%.

С начала года АИ-92 подорожал в 1,73 раза, АИ-95 - в 1,65 раза, дизтопливо - в 2,08 раза.

Справка УНИАН. 14 октября курс доллара на допсессии составил 9.010 белорусских рублей, на основной - 5.725 рублей; разница - 57,4%.