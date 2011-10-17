Украина возобновила поставки электроэнергии в Польшу

ООО «Востокэнерго», входящее в структуру крупнейшего частного энергетического холдинга ДТЭК, в понедельник, 17 октября, начало экспортные поставки электроэнергии по направлению Польши.

Об этом УНИАН сообщил источник в НЭК «Укрэнерго».

«Сегодня в 0.00 экспортные поставки по линии Добротворская ТЭС – Замость начались», - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

Кроме того, польский оператор PSE 7 октября провел аукцион на украинско-польское сечение со стороны Польши, в котором принимали участие два участника, в результате аукциона сечение было реализовано по цене 0,22 злотых за МВт/ч.

Победитель аукциона получил право использования сечения на период с 15 октября по 31 декабря 2011 года.

Как сообщал УНИАН, ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 615 МВт по направлениям в Беларусь, Молдову и Польшу для экспорта электроэнергии в октябре. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией во вторник, 11 октября.

Согласно сообщению, в частности, «Востокэнерго» приобрела 350 МВт украинско-белорусского сечения и 215 МВт сечения по направлению в Польшу, а «Пауэр Трейд» 50 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Молдовы».

Все лоты приобретены по стартовой цене 1 тыс. грн.

Лоты российского сечения общим объемом 1600 МВт и два лота молдавского сечения мощностью 300 МВт были сняты с торгов из-за отсутствия спроса.

Кроме того, 27 сентября оператор энергосистемы Польши PSE Operator S.A. объявил собственный аукцион на продажу сечения «Замость-Добротвор» с возможностью экспортно-импортных операций в период с 15 октября по 31 декабря 2011 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.