«Черноморнефтегазу» поставит плавучую буровую «Рижская судоверфь»

ОАО «Рижская судоверфь» (Латвия) стало победителем открытого тендера, проведенного ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) на поставку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие результаты тендера были озвучены в НАК «Нафтогаз Украины» сегодня в Киеве.

В частности, «Рижская судоверфь» предложила «Черноморнефтегазу» поставку плавучей буровой установки по наинизшей цене 399,8 млн. долл. из всех претендентов.

В тендере также участвовали компании Hihgway Investments Processing (Великобритания) и Diafol Ltd. (Великобритания), которые предложили за свои услуги 400,344 млн. долл. и 405 млн. долл. соответственно.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. «Черноморнефтегаз» объявил о проведении открытых торгов на закупку еще одной СПБУ.

Напомним, 1 апреля министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что «Нафтогаз» купил в Сингапуре буровую установку для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

Впоследствии еженедельник «Зеркало недели» написал, что компания Highway Investment Processing (Великобритания) выиграла тендер «Черноморнефтегаза» на 400 млн. долларов на покупку буровой установки.

Компания-производитель Keppel продала установку своему партнеру - компании Seadrill. В свою очередь, Seadrill сообщила, что заработала на перепродаже установки 18 млн. долларов, реализовав ее британскому покупателю, пожелавшему остаться неизвестным, за 248,5 млн. долларов.

Highway Investment Processing, как указывало издание, основана двумя оффшорными компаниями, директор одной из этих компаний является также директором другого участника тендера - новозеландской Falcona.

Официальный сайт Highway Investment Processing, по информации издания, создан за две недели до проведения тендера.

Впоследствии глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН опроверг обвинения некоторых СМИ в нецелевом использовании средств при закупке буровой платформы.

В частности, в эфире «5 канала» Е.БАКУЛИН продемонстрировал финансовые документы, которые удостоверяют, что средства на приобретение платформы поступили непосредственно от заказчика – ГАО «Черноморнефтегаз» – заводу-изготовителю в Сингапуре.

По словам Е.БАКУЛИНА, на сегодняшний день непосредственно на завод перечислено 202 млн. долл., что составляет 80% от стоимости платформы. Остаток суммы будет перечислен после ввода платформы в эксплуатацию.

Планируется, что первая буровая установка «Петр Годованец» будет введена в эксплуатацию на шельфе Черного моря уже в начале 2012 года, вторая - в конце 2012 года.

График работы новой СПБУ «Петр Годованец» уже расписан на несколько лет вперед. Основным местом ее работы станет нефтяное Субботинское месторождение, освоить которое в короткий срок с помощью действующих СПБУ по техническим причинам невозможно.

Все шесть морских месторождений, которые предприятие разрабатывает в Черном и Азовском морях, были открыты и освоены с помощью СПБУ «Таврида» и «Сиваш». Эти установки способны работать на глубине моря до 70 м и бурить скважины до 5000 м. СПБУ «Петр Годованец» позволит «Черноморнефтегазу» выйти на глубины до 120 м с бурением скважин до 9000 м.

На новых глубинах, на которых «Черноморнефтегаз» сможет вести работы, в настоящий момент обнаружено 11 перспективных структур. Прогнозные ресурсы пяти из них составляют около 70 млрд. куб. м газа, а ресурсы других шести – свыше 70 млн. тонн нефти. Кроме того, появится возможность доразведать действующие месторождения, например, морское газоконденсатное месторождение «Штормовое».

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из наибольших бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».