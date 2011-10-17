Украина обязалась внедрить «третий энергопакет» ЕС к 2015 году – обзор OSW

Варшава. Украинские власти в начале октября обязались внедрить положения «третьего энергетического пакета», определяющего правила работы на энергетическом рынке Европейского союза до 2015 года.

Об этом сказано в обзоре Центра восточных исследований (OSW, г. Варшава), которым располагает УНИАН.

По данным центра, соответствующее обязательство, кроме Украины, взяли на себя другие страны - подписанты Трактата об Энергетическом содружестве (WE) на министериальном заседании в Кишиневе 6 октября (Балканские страны + Молдавия – УНИАН).

Эксперты центра отметили, что внедрение «третьего энергопакета» позволит украинцам усилить свою позицию в переговорах с главным поставщиком газа в страну - российским «Газпромом», затруднит ему получение контроля над национальной газотранспортной системой, а также получение доступа на внутренний рынок газа в Украине.

Кроме того, Украина улучшит имидж надежной страны - транзитера энергоносителей в объединяющий 27 стран Евросоюз.

Аналитики польского центра назвали согласие стран WE внедрить положения «третьего энергопакета» успехом европейской энергетической политики, который позволит усилить энергетическую безопасность и будет способствовать евроинтеграции стран – подписантов, не входящих в ЕС.

В тоже время, эксперты назвали "очень сложным" внедрение пакета в такие короткие строки, заметив, что документ не предусматривает никаких санкций за невыполнение взятых на себя обязательств.

«Результатом внедрения третьего пакета в странах WE будут серьезные изменения на их энергетических рынках, поскольку пакет приведет к либерализации рынков и реструктуризации энергетических государственных компаний», - отметили в OSW.

Аналитики заметили, что документ также включает положения, затрудняющие получение контроля над инфраструктурой по транспортировке энергоносителей, которые должны войти в действие с 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Украина, которая подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству в сентябре 2010 года, стала полноправным членом этой организации с февраля 2011 года.

Справка УНИАН. Еврокомиссия представила «Третий энергетический пакет», который определяет новые правила игры на энергетическом рынке, в 2007 году.

Документ, в частности, предусматривает, что компании-продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, поскольку это приводит к искусственному повышению цен. Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

Кроме того, документ предусматривает равный доступ к транзитным мощностям стран - подписантов (Third-Party Access).

Против внедрения положений «третьего энергопакета» в Украине выступает Российская Федерация, которая поставляет через Украину около 80% своего газового импорта в Евросоюз.