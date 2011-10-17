Украине может «повезти» на переговорах с РФ по газу – Язев

Москва. Президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ считает, что Украине может «повезти» на переговорах с Россией по газу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Если Украина считает, что контракт в чем-то не выгоден для украинской стороны, – пусть обращаются в «Газпром», проводят установленным образом переговоры. Если добьются каких-то корректировок – значит повезло, российская сторона будет выполнять откорректированные договора. Если не повезет – мы будем требовать выполнения этого договора», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он также отметил, что приговор Юлии ТИМОШЕНКО - это внутреннее политическое дело Украины, хотя соответствующая оценка уже дана руководством РФ и ЕС, однако это не может быть аргументом в споре по цене на газ для Украины.

«Моя позиция остается неизменной: у нас есть контракт до 2019 года, который обязаны выполнять «Газпром» и «Нафтогаз Украины».

При этом он отметил, что контракт даже сейчас выполняется не в полной мере. В частности, российская сторона не прощает штрафные санкции за недобор газа, предусмотренные контрактом.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.