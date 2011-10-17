ЕБРР отобрал три пилотных проекта «зеленой» энергетики в Украине для кредитования в 2012 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отобрал три пилотных проекта в Украине в сфере возобновляемой энергетики для кредитования в рамках программы USELF.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на форуме REF-2011 в Киеве сообщил ведущий менеджер департамента по энергосбережению и изменениям климата представительства ЕБРР в Украине Сергей МАСЛИЧЕНКО.

По его словам, предварительное одобрение на уровне банка получили, в частности, проекты строительства электроустановки на биогазе мощностью 2,8 МВт компании «Экопрод» (Волновахский район, Донецкая область), строительство ветроэлектростанции в составе 5 агрегатов суммарной установленной мощностью 12,5 МВт компании «Экооптима» (Львовская область), а также ВЭС мощностью 9 МВт компании «Винд Крафт Украина» (Херсонская область).

С.МАСЛИЧЕНКО уточнил, что общий объем кредитования, который может быть предоставлен банком по указанным проектам, может составить от 25 до 30 млн. евро.

Он также сообщил, что всего за время действия программы USELF в Украине в банк поступило 49 заявок, из которых на сегодняшний день реально банком рассматривается 17 проектов.

С.МАСЛИЧЕНКО напомнил, что на реализацию данной программы в Украине банком было зарезервировано 50 млн. евро, однако ЕБРР готов расширять объемы кредитования в случае поступлений и отбора реально реализуемых проектов.

Он также напомнил, что в рамках программы банк готов предоставлять в виде кредита до 50% стоимости проекта. Еще 20% на условиях софинансирования будут предоставляться Фондом чистых инвестиций, остальные 30% должен самостоятельно обеспечивать девелопер проекта.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в 2010 году объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом 50 млн. евро, целью которой является предоставление финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине.

Справка УНИАН. ЕБРР, владельцем которого являются 61 государство и две межправительственные организации, определил своей целью оказание содействия при переходе от экономик с центральным планированием к рыночным экономикам в странах региона от Центральной Европы до Центральной Азии.