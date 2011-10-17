11 населенных пунктов Крыма хотят перевести на отопление с помощью геотермальных источников

Власти АР Крым намерены перевести на отопление с помощью геотермальных источников 11 населенных пунктов автономии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая сегодня в Киеве в ходе Форума REF-2011, сообщил председатель комитета топлива, энергетики и инновационной политики АРК Игорь ЗОСИМОВ.

По его словам, на сегодняшний день за счет финансирования правительства Крыма уже подготовлен один такой проект в поселке Медведевка (Джанкойский район). «Мы создали и профинансировали этот проект, и мы рассчитываем, что до конца года по нему будет открыто финансирование в рамках денег Киотского протокола», - И.ЗОСИМОВ, отметив при этом, что это будет первый в Украине опыт использования геотермальных вод в коммунальной энергетике.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета уже подготовлено 11 дуплетных скважин на геотермальных источниках в 11 населенных пунктах полуострова.

И.ЗОСИМОВ отметил, что всего на сегодняшний день энергетический потенциал разведанных геотермальных источников Крыма оценивается в порядка 1 тыс. МВт, а теплоэнергетический потенциал в 0,5 млн. кубометров теплоносителя в сутки, температура которого составляет от 50 до 80 градусов Цельсия.