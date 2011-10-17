Янукович и Медведев в Донецке «продолжат дискуссию по энергетике» - представитель Кремля

Президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в рамках Второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума в Донецке 18 октября проведут встречу в узком составе и, возможно, продолжат обсуждать вопросы энергетики.

Об этом сообщил журналистам помощник Президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО, передает РИА «Новости».

"На встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ будут затронуты и другие вопросы, не только региональное сотрудничество, но и вопросы продолжения политического диалога между Россией и Украиной, вопросы, связанные с подготовкой в Москве в декабре саммита СНГ, возможно, вопросы проведения заседания Межгоскомиссии России и Украины, вопросы инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, вопросы сотрудничества в высокотехнологичных областях", - сказал помощник Президента РФ.

"Я думаю, будет продолжена дискуссия и по энергетике", - добавил он.

Представитель Кремля отметил, что в рамках обсуждения сотрудничества в высокотехнологичных областях могут быть подняты вопросы сотрудничества в космической и авиационных областях, в частности "по Ан-70 и программе "Днепр".

По словам С.ПРИХОДЬКО, российская сторона также может поделиться с Украиной информацией о формировании Таможенного союза, если Украина проявит интерес к этой теме - поскольку укрепление этого интеграционного объединения будет сказываться и на двусторонних российско-украинских отношениях.

После встречи в узком составе главы государств отправятся на пленарное заседание форума. Как ожидается, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ также проведут совместную пресс-конференцию и побывают на проходящей в рамках форума выставке, которая также посвящена развитию межрегионального и приграничного сотрудничества.

Он напомнил, что первая подобная встреча с участием глав государств прошла 4 октября 2010 года в Геленджике, в ходе нее была принята программа межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран на 2011-2016 годы.