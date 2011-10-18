Путин: ЕС с помощью «Третьего энергопакета» хочет снизить цену газа, а лучше «на халяву»

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что ЕС с помощью «Третьего энергетического пакета» хочет получить снижение цены газа и изменение ценообразования.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в интервью федеральным каналам.

По его словам, покупатели российского газа хотят снизить его цену.

«Я об этом говорил много раз публично: все, кто продают товар, хотят продать подороже, а все, кто покупает, хотят получить его подешевле, а лучше вообще «на халяву», как в народе говорят, за бесплатно. За бесплатно, ясно, никто отдавать ничего не будет, но хотят подешевле», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, для этого в одностороннем порядке принято решения внедрить нормы «Третьего энергетического пакета». Причём в совершенно беспрецедентном порядке придают ему обратную силу, что в современном цивилизованном мире вообще недопустимо, добавил российский премьер.

«Мы считаем, что цель здесь одна – понизить стоимость товара, оторвать вполне рыночный способ ценообразования, а он у нас сегодня завязан на цену на нефть», – отметил В.ПУТИН.

Он заявил, что считает такой подход недальновидным потому, что в случае падения цены на газ «Газпром» будет нести убытки, а покупатели получать преференции.

По словам В.ПУТИНА, сейчас России предлагают ввести в газовый бизнес третью сторону.

«То есть, на границу наш газ пришёл в западноевропейские страны, нам говорят: продайте его на бирже третьему лицу, юридическому, оно купит и потом дальше будет продавать. Но это, знаете, может к чему привести? Просто кто-то будет получать дополнительную маржу. Совсем необязательно, что цена пойдёт вниз», - сказал он.

Также, заявил В.ПУТИН, «Третий энергетический пакет» предполагает разделение собственника газопроводных систем трубопроводного транспорта и собственника самого газа.

«Вот отдайте трубопроводные системы! И уже в некоторых прибалтийских странах национальное правительство ставит так вопросы и пытается отнять у нас, у наших немецких партнёров то, что нам принадлежит, по праву принадлежит, по закону, куплено всё за деньги. К чему это может привести в газовой сфере? Когда нет структуры, которая владеет продуктом, добывает его, а потом продаёт, когда она отделена от транспорта, то может возникнуть ситуация деградации транспортной системы, потому что сама транспортная система, как правило, убыточная в современном мире, или тогда нужно будет резко «задирать» тарифы за прокачку, и это в конечном итоге приведёт не к падению цены для конечного потребителя, а наоборот, к её увеличению или деградации», - сказал он.

При этом В.ПУТИН считает, что для снижения цены газа для стран ЕС надо убрать посредников и допустить «Газпром» к продаже газа конечным покупателям.

Справка УНИАН. «Третий энергетический пакет», предложенный Еврокомиссией еще в 2007 году, описывает новые правила игры на европейском газовом рынке. Документ, в частности, предполагает, что компании - продавцы газа и электричества не должны владеть транспортными сетями, так как это приводит к искусственному повышению цен.

Отдельно в документе прописано, что эти правила должны применяться не только к европейским компаниям, но и к фирмам из третьих стран, работающим в ЕС.

В «Третьем энергетическом пакете» также отмечается, что власти каждой европейской страны могут отказать компании в праве вхождения на ее внутренний рынок в двух случаях: если компания не соответствует требованиям разделения добычи и транспорта, или если ее появление на рынке может угрожать энергобезопасности членов ЕС.