Статданные из Китая снизили цену нефти

На мировых торгах во вторник, 18 октября, цены на нефть незначительно упали на фоне данных из Китая по ВВП, которые оказались хуже прогнозов.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,01 доллара, или на 0,01% - до 86,4 долларов за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,03 доллара, или на 0,01% - до 110,21 доллара за баррель.

Во вторник стало известно, что темпы роста китайской экономики в третьем квартале замедлились до 9,1% с 9,5% и 9,7% во втором и в первом кварталах, соответственно. Аналитики ожидали значения показателя на отметке в 9,3%, передает Bloomberg.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании недельных данных по запасам нефти в США. Эксперты ожидают, что показатель вырос на 2 миллиона баррелей.