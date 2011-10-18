Украина изучит потенциал угледобывающей отрасли Монголии

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало экспертную группу для изучения потенциала угледобывающей отрасли Монголии.

Об этом сказано в приказе министерства от 12 октября №614, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, экспертной группе поручено обеспечить подготовку предложений относительно участия украинской стороны в развитии отмеченной отрасли, а также проработать с монгольской и российской сторонами возможности реализации трехсторонних проектов по угледобыче на территории Монголии.

Экспертную группу, в которую включены представители Минэнергоугля, Минприроды, Минэкономразвития и специализированных проектных шахтостроительных организаций, возглавил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь ПОПОВИЧ.

В документе отмечается, что экспертная группа создана по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от 8 сентября. Президент, в частности, поручил министерству обеспечить реализацию договоренностей, достигнутых во время государственного визита в Украину в июне Президента Монголии Цахиагийна ЭЛБЕГДОРЖА.

Как сообщал УНИАН, по итогам визита в Украину Президента Монголии в июне Президент Украины заявил, что Украина изучает вопрос об открытии в Монголии совместных предприятий по добыче полезных ископаемых.

По его словам, речь может идти о добыче угля, урановой руды, которая является топливом для атомных электростанций, о добыче сырья для минеральных удобрений. При этом В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что Украина откроет на территории Монголии соответствующие перерабатывающие предприятия.