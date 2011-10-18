«Газпром» и «Нафтогаз» сегодня обсудят газовое соглашение

Донецк. Глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР и глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в рамках Второго Украинско-Российского межрегионального экономического форума в Донецке обсудят газовое соглашение между Украиной и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня в Донецке заявил глава «Газпрома» А.МИЛЛЕР.

На вопрос журналиста, подтверждает ли он заявление Е.БАКУЛИНА о том, что сегодня состоятся переговоры, А.МИЛЛЕР сказал: «Господин БАКУЛИН сказал – значит да».

При этом А.МИЛЛЕР добавил, что «позиция «Газпрома» всегда конструктивна».

Е.БАКУЛИН в свою очередь отметил, что переговоры находятся в рабочем процессе. “Пока не будет завершен рабочий процесс, делать прогноз рано”, - добавил глава "Нафтогаза".

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.