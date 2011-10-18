ЕБРР запустил в Украине очередную программу кредитования малых энергоэффективных проектов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запустил в Украине программу кредитования малых энергоэффективных проектов UKEEP3.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международного форума REF-2011 сообщил руководитель проекта Джим ДИСЕНСТАМ.

По его словам, в рамках указанной программы претенденты могут получить кредит в объеме до 2,5 млн. долл. на цели энергоэффективности и создание объектов возобновляемой энергетики.

Д. ДИСЕНСТАМ добавил, что заявки предприятий будут рассматриваться по ускоренной процедуре при условии закупки оборудования, аккредитованного ЕБРР.

Он напомнил, что в рамках программы UKEEP2 предприятия могли привлекать кредиты на энергоэффективные проекты на сумму до 5 млн. евро. Такими кредитами воспользовались «Креатив Групп» (Кировоградская обл.), Булочно-кондитерский комбинат (Донецк), Завод «Энергомаш» (Харьков), АО «Сталь» и др. предприятия.