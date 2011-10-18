ДТЭК в течение месяца определится со своим участием в приватизации "Киевэнерго" и "Захидэнерго" - гендиректор

ДТЭК в течение месяца определится со своим участием в приватизации "Киевэнерго" и "Захидэнерго", заявил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО в интервью «ИнвестГазете» (№ 39 от 17 октября).

По словам М.ТИМЧЕНКО, вопрос возможного участия ДТЭК в приватизации «Киевэнерго» и «Захидэнерго» упирается в вопрос корректной оценки стоимости этих объектов. «Начальная цена пакета «Захидэнерго» где-то на 35% выше, чем на фондовом рынке, а «Киевэнерго» — вдвое выше. Инвестобязательства исчисляются миллиардами и не учтены в цене. Я не отказываюсь от прогнозов, что ДТЭК — претендент №1 на эти активы. Но ДТЭК ни одно предприятие не будет покупать по безлимитной цене», - отметил топ-менеджер.

М.ТИМЧЕНКО добавил, что сегодня по данному вопросу ведется дискуссия внутри компании и с наблюдательным советом. «Окончательного решения еще нет, но мы примем его в течение ближайшего месяца, учитывая, в том числе, уровень неопределенности, существующий на международных финансовых рынках», - сказал он.

Напомним, Фонд госимущества Украины наметил на 25 ноября 2011 года проведение приватизационных конкурсов по продаже энергогенерирующей компании «Захидэнерго» (45,103% акций, стартовая цена - 1,932 млрд грн.) и «Киевэнерго» (25% акций, стартовая цена - 432,305 млн грн.).

По словам председателя ФГИ Александра РЯБЧЕНКО, в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Захидэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева, с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям.

Контрольный пакет акций ПАО "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины". 39,98% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).

ОАО «Захидэнерго» (г.Львов) эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт).

Государству принадлежат 70,1% акций ОАО "Захидэнерго", которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», ДТЭК принадлежит 24,9% акций.