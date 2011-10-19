Цена нефти продолжила падение

На мировых торгах в среду, 19 октября, цены на нефть снижаются на фоне ожидания данных Минэнерго США по запасам "черного золота"в стране.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,15 доллара, или на 0,17% - до 88,19 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,24 доллара, или на 0,22% - до 110,91 доллара за баррель.

Эксперты ожидают, что Минэнергетики США в среду сообщит о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 миллиона баррелей. При этом Американский институт нефти (API) сообщил в среду о снижении показателя на 3,1 миллиона баррелей, передает Bloomberg.