Газовый вопрос решится в ближайшие дни. Дополнительной информации не будет - Азаров

Санкт-Петербург. Украина и Россия в течение ближайших дней достигнут компромисса по пересмотру газовых соглашений.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге в Санкт-Петербурге, информируя о своей вчерашней встрече с главой правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Те переговоры, которые проводились на уровне президентов, на уровне наших руководителей топливно-энергетического комплекса говорят о том, вчера премьер-министр ПУТИН подтвердил, что они близки к завершению, что практически уже остались, скажем, считанные дни до того момента, когда мы сможем достичь компромиссных решений», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Мы договорились, что до этого момента никакой дополнительной информации, естественно, не будем оглашать. Достигнем окончательной договоренности, тогда расскажем обо всех деталях этой договоренности», - отметил глава правительства.

В целом он отметил, что переговоры с ПУТИНЫМ прошли достаточно конструктивно, и есть оптимизм по решению целого ряда вопросов двустороннего сотрудничества. В частности, это касается сотрудничества в космической и авиационной отраслях, достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ вчера, 18 октября, отбыл с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург.

Во вторник Н.АЗАРОВ принял участие в заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества независимых государств. На среду, 19 октября, запланирована встреча Н.АЗАРОВА с главой правительства Российской Федерации В.ПУТИНЫМ. Также в среду Н.АЗАРОВ примет участие в беседе глав правительств Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и в заседании глав правительств ЕврАзЭС.

Также вчера, 18 октября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время брифинга с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в Донецке, отвечая на вопрос, когда можно ожидать результатов переговоров по изменению условий закупки газа и созданию консорциума, выразил надежду, что Украина и Россия сумеют достичь договоренности в ближайшее время.