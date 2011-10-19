ДТЭК не исключает точечного приобретения энергетических активов в Европе

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК допускает покупку активов в Западной Европе.

Об этом заявил генеральный директор компании Максим ТИМЧЕНКО в интервью «Инвестгазете».

По его словам, это обусловлено интересом ДТЭК к экспортным рынкам.

При этом М.ТИМЧЕНКО отметил, что покупка активов будет рассматриваться как целесообразная в случае, если они будут иметь связку с текущими бизнесом.

«Покупки вне Украины возможны, только если они будут иметь связку с текущим бизнесом. Например, можно покупать электростанцию, которая будет потреблять наш уголь. Или покупать сети, которые дадут преимущество при экспорте. Точечные инвестиции могут быть», - отметил М.ТИМЧЕНКО.

В то же время, генеральный директор подчеркнул, что в на ближайшие 2-3 года вопрос о каких-либо крупных приобретениях за рубежом для холдинга не стоит, поскольку в ближайшем будущем компания планирует расширять свое присутствие на внутреннем, в частности, нефтегазовом рынке.

«Пока есть возможность расширяться здесь – мы будем это делать. В генерации электроэнергии планка - 30% рынка, больше мы не сможем расшириться. Но в нефтегазовом секторе – сколько угодно», - сказал М.ТИМЧЕНКО.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.