Украина за 9 мес. увеличила экспорт электроэнергии на 54% – до 4,2 млрд. кВт/ч

Украина в январе-сентябре т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 54,3%, или 1,488 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-сентябрем 2010 года – до 4,235 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В сентябре т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос в 2,8 раза, или на 391 млн. кВт/ч, по сравнению с сентябрем 2010 года – до 596,3 млн. кВт/ч.

В январе-сентябре т.г. экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился более чем в 3,8 раза, или на 1,546 млрд. кВт/ч, – до 2,101 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 6,7 раза – до 1,539 млрд. кВт/ч, в Словакию – в 2,1 раза, до 562,4 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Польшу из Украины в январе-сентябре т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-сентября т.г. вырос до 457,6 млн. кВт/ч против 16,9 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 1,621 млрд. кВт/ч, что на 23,4% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Напомним, в мае т.г. украинские компании приостанавливали экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне т.г., в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией, ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 55,5 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.