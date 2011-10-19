Цена газа для Украины в 2012 году составит 360-370 долл./тыс. куб. м – эксперт

Эксперт энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО прогнозирует, что среднегодовая стоимость импортного газа для Украины в 2012 году составит около 360-370 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду, 19 октября, на пресс-конференции в Киеве.

«Если не будет изменений в контрактах, то среднегодовая цена с учетом скидки будет 360-370 долларов», – сказал он.

При этом эксперт не исключил возможности, что Украина и Россия могут договориться об изменении цены на поставляемый в Украину газ.

Он также отметил, что «на сегодня «справедливая» цена на газ на границе Россия-Украина составляет около 300 долларов».

Напомним, в сентябре первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ заявлял, что при расчете государственного бюджета на 2012 год цена газа учитывалась на уровне 414-416 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м, в IV – около 400 долл. за тыс. куб. м.