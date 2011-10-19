Украина пока не намерена эксплуатировать российское ядерное топливо ТВСА-12 - источник

Украина пока не намерена эксплуатировать на своих атомных электростанциях российское модернизированное ядерное топливо ТВСА-12 производства компании "ТВЭЛ".

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По его словам, компания "ТВЭЛ" уже неоднократно представляла технико-экономическое обоснование (ТЭО) использования указанного топлива на украинских АЭС, однако в НАЭК «Энергоатом» сочли его неубедительным. Специалисты украинского атомного оператора, изучив ТЭО, не увидели в нем явных конкурентных преимуществ по сравнению с эксплуатируемой в настоящее время на украинских АЭС модификацией сборок ТВСА.

В этой связи, отметил собеседник агентства, говорить о начале опытной эксплуатации на украинских АЭС уже в 2012 году, как это анонсировалось ранее, не приходится.

"В 2012 году это топливо точно не будет загружаться на наших станциях", - заявил источник.

Ранее «Энергоатом» и российская "ТВЭЛ" допускали, что уже в 2012 году на Украину может быть поставлена первая партия усовершенствованного топлива ТВСА-12 в количестве 42 тепловыделяющих сборок. Опытную партию топлива планировалось загрузить в энергоблок №6 Запорожской АЭС (Запорожская область). Кроме того, не исключалось, что производство кассеты модификации ТВСА-12 может быть в будущем освоено на заводе по фабрикации ядерного топлива в Украине, строительство которого планирует госконцерн «Ядерное топливо» совместно с топливной компанией «ТВЭЛ».

Справка УНИАН. Кассета ТВСА-12 принадлежит к четвертому поколению сборок. Конструкция – унифицированная головка, 12 дистанционирующих решёток с увеличенной жёсткостью каркаса и антидебризный фильтр.

Высота топливного столба составляет 3680 мм, диаметр таблетки - 7,8 мм, центральное отверстие отсутствует. Загрузка по диоксиду урана в кассету составляет 568,4 кг. Варианты топливных циклов - 3×510 или 5×333. По оценкам "ТВЭЛа", переход на данный вид кассеты должен обеспечить увеличение длительности кампании на 8%, либо сокращение ТВС подпитки на 10%, либо уменьшение обогащения подпитки на 7%.