Донецкий форум: Россия кует, пока горячо...

Внимание практически всех журналистов на втором украинско-российском Межрегиональном экономическом форуме в Донецке, который проходил вчера при участии президентов двух стран – Виктора Януковича и Дмитрия Медведева, было приковано, прежде всего, к состоянию дел в газовой сфере. И это не удивительно.

Изначально параллельно с форумом планировалось проведение заседания межгосударственной комиссии, на котором должен был быть принят окончательный вариант решения спорных газовых вопросов. Однако конкретных договоренностей к 18 октября достичь не удалось, заседание комиссии перенесено на более поздний срок.

Как разворачивается газовая ситуация, пытались узнать журналисты у главных лиц переговоров – министра энергетики Украины Юрия Бойко и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Однако все усилия оказались тщетными, конкретной информации от них получить не удалось. Молчание главных «газовиков» одобрил президент России, назвав их «дисциплинированными ребятами», которые, как говорится, «перед батьком в пекло не лезут»…

Бойко и Миллер ждали "батько" - каждый своего

Донецк встретил участников форума, который проходил в торгово-выставочном центре «Экспо-Донбасс», мелким и затяжным дождем. Первыми, около 10.00, в зале заседания появились представители украинской делегации – ряд министров и их заместители. В ожидании российских коллег они активно общались между собой. Временами даже складывалось впечатление, что вне форума, в рамках повседневной работы, времени для этого у них нет.

Немногим позже появился министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко в сопровождении главы «Нафтогаза» Евгения Бакулина.

В комментарии корреспонденту УНИАН по газовой теме Ю.Бойко был не оригинален. Он традиционно заявил, что переговоры продолжаются, проходят «конструктивно», результаты, безусловно, «будут отвечать национальным интересам Украины». После такого ответа стало ясно, что министр в газовом вопросе на этот раз ньюсмейкером не станет.

Вскоре начали прибывать члены российской делегации. Одним из первых появился глава «Газпрома» Алексей Миллер. Поскольку Ю.Бойко в этот момент находился в другом конце зала, А.Миллер, оказавшись практически в одиночестве, сразу же был окружен журналистами, пытавшимися добиться от него хоть какой-то конкретики о ходе переговоров. Это оказалось столь же бесполезно, как и в случае с Бойко. Несмотря на то, что минут пять представители украинских и российских СМИ, практически взяв в кольцо, «вели» главу «Газпрома» через весь зал, ничего содержательного он не сказал. «Пока не будет завершен рабочий процесс, делать прогноз рано», - таковой была суть ответов А.Миллера на все вопросы. Затем два «газовщика» удалились в кулуары...

Ахметов, Фирташ и Пинчук обошлись без общения с прессой

Тем временем зал наполнялся участниками форума. Прибыли бизнесмены Виктор Пинчук и Дмитрий Фирташ. Практически все время они общались между собой. Позже появился Ринат Ахметов. Демонстративно по-дружески обнялся с Пинчуком, беседуя оба вышли из зала. С журналистами бизнесмены общаться отказывались.

Все ждали прибытия президентов.

Виктор Янукович, как и подобает хозяину, прилетел в Донецк немного раньше российского коллеги. Встречать президента в комнату для переговоров отправился Ю.Бойко. Его сопровождал А.Миллер. Оба были в достаточно хорошем настроении, активно шутили с окружившими их репортерами. Кстати, когда журналисты (в этот раз преимущественно девушки) поняли, что от Ю.Бойко им ничего не добиться, то переключили все внимание на А.Миллера. Украинского министра это видимо позабавило. «Я даже не знаю, что делать. Какой Вы пользуетесь популярностью у женской части населения…», - пошутил он, обращаясь А.Миллеру.

Вести из Европы: неожиданная неприятность

Буквально перед прибытием Виктора Януковича в «Экспо-Донбасс» было обнародовано официальное заявление пресс-службы Еврокомиссии о том, что визит Президента Украины в Брюссель, запланированный на 20 октября, откладывается на неопределенный срок. Судя по всему, оно было неожиданным для украинской стороны. Министр иностранных дел Константин Грищенко в ответ на вопрос корреспондента УНИАН, что он может сказать по этому поводу, с явно выраженным раздражением заявил: «Пока ничего», и удалился, набирая чей-то номер телефона.

Пресс-секретарь В.Януковича Дарья Чепак сообщила журналистам, что комментария Президента в ближайшее время ожидать не стоит. Специальное заявление по этому поводу готовит сейчас руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров, и этого, по ее мнению, будет достаточно для журналистов.

Тем временем, ожидая Д.Медведева, В.Янукович беседовал с Ю.Бойко. Двери в переговорную комнату, которая находилась за стеклянным ограждением, были открыты, поэтому картинка происходящего была видна. Скорее всего, министр докладывал Президенту о состоянии газовых переговоров, беседа длилась около 10 минут. Время от времени Президент задавал Ю.Бойко вопросы.

Вскоре прибыл Президент России.

Медведеву не понравился аэропорт Донецка

В.Янукович и Д.Медведев после протокольной съемки, в ходе которой президенты обменивались общими, не относящимися к делу, фразами, уединились для общения «с глазу на глаз» почти на полчаса.

Пока президенты беседовали, участники форума на заседаниях профильных секций обсуждали, как принято говорить, актуальные вопросы межрегионального сотрудничества.

Пленарное заседание форума началось в 13.00. Президенты во вступительных речах отметили важность межрегионального сотрудничества и необходимость максимально снять ограничения для жителей приграничных регионов Украины и России. В.Янукович предложил ввести упрощенный режим таможенного и пограничного контроля при пересечении границы не только для пассажиров фирменного поезда Москва-Киев, но и для пассажиров всех курсирующих в этом сообщении поездов. Д.Медведев, в свою очередь, заявил, что считает необходимым расширить авиасообщение между регионами двух стран. При этом он не преминул возможность раскритиковать аэропорт Донецка, заявив, что он пока «никакой».

Позже на пресс-конференции глава РФ даже процитировал одного из футбольных болельщиков в Twitter: "Аэропорт, мягко говоря, ларек, а остальное - класс".

В общем, «стороны позитивно оценили достигнутые результаты» и «наметили планы на будущее». Договорились проводить такие столь важные форумы регионального сотрудничества ежегодно.

Сколько можно спрашивать?..

Нынешний завершился подписанием двусторонних документов, после чего президенты направились общаться с прессой. Количество вопросов журналистов было ограничено – по одному с каждой стороны. При чем так и не удалось окончательно выяснить, кто инициатор такого «дресс-кода». Ситуация чрезвычайно неожиданная. Учитывая важность мероприятия, актуальность газовой темы и Таможенного союза, а также перенос визита В.Януковича в Брюссель в преддверии завершения переговоров по соглашению об ассоциации, вопросов должно было быть, как минимум, 2-4 и это только к президенту Украины. Кроме того, у российской стороны, наверняка, были вопросы к Д.Медведеву.

Первый вопрос касался газовых отношений. Журналисты посетовали, что не Ю.Бойко, не А.Миллер ничего конкретного не сообщили. «Они дисциплинированные ребята, как они могут сказать до президентов», - улыбаясь, отметил Д.Медведев. Однако сам ничего вразумительного так и не сказал.

Президенты лишь заявили, что все спорные вопросы будут разрешены в ближайшее время. «Мы к этому уж очень приблизились. Хочется верить в то, что в самое ближайшее время мы расставим все точки над «і», - сказал В.Янукович.

Медведев добавил, что идет работа над организацией взаимовыгодной, прозрачной, юридически корректной и современной (что это значит – непонятно) схемой сотрудничества, «ориентированной на годы вперед».

Затем журналисты попросили В.Януковича прокомментировать перенос визита в Брюссель. Президент был не многословен. «Мы всегда будем встречаться как партнеры с Европейским Союзом, с представителями Еврокомиссии тогда, когда в этом будет необходимость. Это будет зависеть от того, каким образом будет достигнут прогресс в ближайшее время», - заявил он.

Также журналистам была интересна реакция Д.Медведева на приговор Юлии Тимошенко, он с 11 октября ни словом не обмолвился.

Комментарий был очень аккуратным. «Я стараюсь не комментировать судебных решений до их вступления в законную силу. Как российских, так и иностранных», - сказал Президент РФ. При этом он, подчеркнув, что высказывается как глава государства, отметил, что в судебных решениях «не должно быть политических и антироссийских измерений», они не должны ставить под сомнение легитимность международных документов, в частности, газовых контрактов 2009 года.

В принципе, ничего сенсационного донецкая встреча президентов не принесла. Куда более результативно завершилась встреча премьеров стран СНГ, которая в тот же день состоялась в Санкт-Петербурге. Поздно вечером 18 октября неожиданно было подписано соглашение о зоне свободной торговли в рамках Содружества, хотя еще утром подписание было под очень большим вопросом.

Странная безрезультатность одной встречи и спонтанная результативность другой заставляет задуматься. Возникает даже мысль о некой логичности ситуации: встреча с участием "уходящего" российского президента, естественно, должна выглядеть более блекло, не затирать мероприятие с участием "грядущего" главы РФ. Как знать, возможно, это последний визит в Украину Дмитрия Анатольевича в статусе российского лидера. И то, что он фактически был дежурным, косвенно подтверждает - конкретных решений следует ожидать от встреч украинского руководства с В.Путиным. Российский «вело-тандем» ничем не отличается от привычного - крутят педали оба, но рулит только один. И, судя по всему, не Д.Медведев.

P.S. ТОП-мероприятия - президентские в Донецке и премьерские в Санкт-Петербурге вызвали ощущение дежавю, напомнив уже набивший оскомину январь 2009 года. Вспомним: 17 января 2009 года в Кремле Д.Медведев проводил Международную конференцию глав государств и правительств по вопросу поставок российского газа европейским потребителям. Мероприятие, активно анонсированное, оказалось бесполезным и безрезультатным. И в этот же день фактически параллельно проходила встреча премьеров Украины и России (Юлии Тимошенко и Владимира Путина), в результате которой была достигнута договоренность об условиях поставки и транзита газа. И уже 19 января 2009 г. было подписано украинско-российское знаковое "газовое соглашение", которое, в первую очередь, придавило отечественную промышленность и вынудило нашу страну фактически субсидировать российского газового монополиста, добровольно-принудительно выкупая у него по заоблачным ценам объемы топлива, от чего постепенно отказывалась энергоэффективная Европа. А во вторую очередь, - спустя два года именно это соглашение, вернее коллизии с его подписанием, было использовано как средство для "посадки" Тимошенко.

Впрочем, это ремарка не столько к тому, чем и кому в будущем аукнется вчерашнее подписание договора о ЗСТ, сколько о том, в чьих руках теперь российский руль, и вентиль...

Юрий Дощатов (УНИАН)