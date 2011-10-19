Польская PGNIG дала «Газпрому» время до конца октября для предоставления скидки на газ

Варшава . Польская нефтегазовая компания PGNIG решила предоставить главному поставщику газа в страну российскому «Газпрому» время до конца октября на добровольное предоставление скидки на поставляемое в Польшу топливо.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Переговоры между PGNІG S.A. и «Газпромом» о новых ценовых условиях импортных поставок газа в Польшу вошли в ключевой момент. Если сторонам не удастся выработать соглашения до конца октября текущего года, PGNIG подаст в арбитражный суд в Стокгольме», - сказано в обнародованном в среду заявлении польской компании.

Пресс-служба отметила, что представители «Газпрома», которые в прошлую пятницу были в Варшаве, проигнорировали возможность провести переговоры о цене поставляемого в Польшу газа.

«К сожалению, встреча не состоялась. Представители «Газпрома» – сразу после открытия нового офиса компании EuRoPolGaz – уехали в аэропорт. Предоставленную российской стороной другую информацию на эту тему следует воспринимать как элемент переговорной стратегии», - отметили в PGNIG.

Польская компания напомнила, что действующий межправительственный польско-российский договор о газовых поставках позволяет подать в международный Арбитражный суд, если сторонам после 6 месяцев переговоров не удалось достичь компромисса.

PGNIG напомнила, что подала заявку о пересмотре уровня цен в апреле 2011 года, заметив, что удешевления российского газа вследствие изменения рыночной ситуации потребовал ряд других европейский клиентов «Газпрома».

Как сообщал УНИАН, в сентябре PGNIG заявлял о намерении через суд требовать снижения цены на поставляемый в Польшу газ, если «Газпром» добровольно не согласится предоставить скидку к октябрю.

Позднее этот строк был перенесен до половины октября.

По данным польского издания DziennikGazetaPrawna, польские власти требуют от россиян 10% скидки на поставляемое в Польшу топливо, а «цена вопроса» составляет более 0,5 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Польша, которая за счет собственной добычи газа покрывает около трети своих потребностей, с конца 2010 года практически все остальные 70% импортирует из Российской Федерации.

«Газпром» поставляет в Польшу ежегодно около 10 млрд. кубометров газа.