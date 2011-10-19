На шахте в Днепропетровской области погиб горняк

В Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса (ПАО «ДТЭК Павлоградуголь») погиб проходчик 1957 года рождения - сотрудник подрядной организации ООО «Сигма-ком», выполняющей работы на шахте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Днепропетровском теркоме Сергея ЖИЛКО.

По его словам, горняки выполняли доставку секции механической крепи КД-80 лебедкой. При транспортировке секция консолью зацепилась за элементы крепи в лаве, произошло сильное натяжение каната, в результате которого сорвался обводной ролик лебедки, попав в голову проходчика.

«Из-за сильного натяжения каната ролик буквально «выстрелил», удар был очень большой силы – шахтер получил тяжелую черепно-мозговую травму», - рассказал С.ЖИЛКО.

На место происшествия оперативно прибыла медсестра подземного здравпункта, в шахту спустилась бригада врачей реанимационно-противошоковой группы.

«Но даже квалифицированная медицинская помощь не смогла спасти жизнь человеку, примерно через час после травмы проходчик скончался, не приходя в сознание», - заключил профсоюзный лидер.

В настоящее время точные обстоятельства и причину трагедии выясняет комиссия специального расследования.