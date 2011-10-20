В список изъятий в рамках ЗСТ в СНГ попали энергоносители и металлы – Путин

Москва. В список изъятий в рамках зоны свободной торговли СНГ попали энергоносители и металлы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на пресс-конференции по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств.

«Речь идет об изъятия по товарным группам, которые представляют для бюджетов наших стран, в том числе бюджета РФ, фискальный интерес. Это те группы товаров, за счет которых мы в значительной сфере пополняем свой бюджет. Речь идет о энергоносителях, металлах и некоторых других товарах», - сказал В.ПУТИН.

В.ПУТИН подчеркнул, что стороны исходят из того, что постепенно изъятия будут уходить, но сроки пока не установлены.

По его словам, это будет решаться в ходе переговоров с коллегами.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказал надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.