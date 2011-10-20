В Луганске тепло подано во все детские сады - горсовет

В Луганске 19 октября все 59 детских садов получили теплоснабжение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета со ссылкой на управление жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно сообщению, из 1375 домов, находящихся в коммунальной собственности, тепло получают 940. К теплоснабжению подключены все 28 лечебных учреждений. Из 164 ОСМД и ЖСК к теплу подключены 7, а из 160 ведомственных домов – 84. В этих случаях отопление включается только по заявке балансодержателя.

Из 126 котельных, обслуживающих социальные объекты Луганска, 21 котельная не включена по причине отсутствия необходимости в связи со школьными каникулами, а также 2 котельные (на ул. «26 Бакинских комиссаров» и водолечебница) - из-за отсутствия напряжения в электросетях.

Как сообщал УНИАН, на 17 октября из-за долгов без тепла оставались 27 детсадов Луганска. По информации управления ЖКХ Луганского городского совета невозможно было запустить 19 котельных из-за того, что в них было ограничено электроснабжение из-за долгов «Теплокомунэнерго» перед ООО «Луганское энергетическое объединение». Пресс-секретарь «ЛЭО» Виктория КОЛОМЕЕЦ утверждала, что данные управления ЖКХ не соответствовали действительности.