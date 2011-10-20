Нацкомуслуг повысила тарифы на тепло 11 лицензиатам для бюджетных предприятий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг скорректировала в сторону повышения на 5-53% тарифы на тепловую энергию 11 субъектам хозяйствования в сфере теплоснабжения для нужд бюджетных учреждений, и на 10-51% - для нужд других потребителей, кроме населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе открытого заседания комиссии.

В частности, с 1 ноября т.г. тариф на тепловую энергию для КП Ялтинского городского совета «Ялтинские тепловые сети» (Крым) вырастет на 28,28% - до 893,44 грн./Гкал для бюджетных учреждений и других потребителей;

для КП «Малинтеплоэнерго» (Житомирская обл.) - на 11,69% - до 649,44 грн./Гкал для бюджетных учреждений, а для других потребителей останется на том же уровне - 790,82 грн./Гкал;

для КП «Барышевкатеплосеть» (Киевская обл.) - на 34,39% - до 972,72 грн./Гкал для других потребителей, а для бюджетных учреждений останется на том же уровне — 997,99 грн./Гкал;

для ООО «Тепло» (Сумская обл.): для потребителей Белополья — на 34,88% - до 777,81 грн./Гкал для бюджетных учреждений, на 31,81% - до 833,47 грн./Гкал для других потребителей, для потребителей пгт. Ульяновка — на 47,32% - до 771,61 грн./Гкал для бюджетных потребителей, на 43,53% - до 817,16 грн./Гкал для других потребителей, для потребителей пгт Жовтневе — на 30,88% - до 777,60 грн./Гкал для бюджетных потребителей, для КП «Теплогарант» - на 32,92% - до 719,28 грн./Гкал для бюджетных потребителей, на 28,61% - до 745,66 грн./Гкал для других потребителей, для КП «Глуховский тепловой район» - на 5,15% - до 733,68 грн./Гкал для бюджетных потребителей, для других потребителей останется на том же уровне — 947,14 грн./Гкал;

для Красноградского предприятия тепловых сетей (Харьковская обл.) - на 31,09% - до 864,80 грн./Гкал для бюджетных потребителей, на 30,71% - до 872,97 грн./Гкал для других потребителей;

для КП «Новокаховское управление коммунального хозяйства» (Херсонская обл.) - на 29,95% - до 901,02 грн./Гкал для бюджетных учреждений, на 30,10% - до 913,06 грн./Гкал для других потребителей;

для КПТС «Каховтеплокоммунэнерго» (Херсонская обл.) - на 25,34% - до 840,33 грн./Гкал для бюджетных учреждений и других потребителей;

для ООО «Смила Энергоинвест» (Черкасская обл.) - на 53,15% - до 823,71 грн./Гкал для бюджетных учреждений, на 51,40% - до 842,03 грн./Гкал для других потребителей;

для ПАО «Днепроэнерго» Криворожской ТЭС (Днепропетровская обл.) - на 11,19% - до 238,48 грн./Гкал для бюджетных учреждений, на 10,46% - до 253,47 грн./Гкал для других потребителей.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.

29 сентября Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины переименована в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.