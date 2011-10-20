«ЛУКОЙЛ» может продать Одесский НПЗ

Второй по величине российский производитель нефти – ОАО «ЛУКОЙЛ» изучает возможность продажи Одесского НПЗ.

Об этом сказал вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Геннадий ФЕДОТОВ, сегодня журналистам в Москве, передает Reuters.

«Изучается возможность его продажи... Если завод стоит год, конечно, один из вариантов (продажа) изучается», - сказал он в ответ на вопрос о судьбе Одесского НПЗ.

При этом он уточнил, что на покупку актива, который был остановлен в октябре 2010 года из-за неблагоприятных условий для бизнеса, уже есть желающие, но отказался комментировать детали.

Напомним, «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ на плановый ремонт в октябре 2010 года, на несколько месяцев раньше намеченного срока. Крупнейшая в РФ частная нефтяная компания свое решение объяснила низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка. Ранее заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛа» сообщал, что компания может запустить НПЗ в марте.

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

Справка УНИАН. ПАО «ЛУКОЙЛ-Одесский нефтеперерабатывающий завод» (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн. тонн нефти. С 2000 года завод принадлежит российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Компании «ЛУКОЙЛ» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн. тонн нефти в год.