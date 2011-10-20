НКРЭ одобрила проект изменений в проведении аукционов по экспорту электроэнергии

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) на своем заседании 20 октября одобрила изменения к Порядку проведения аукционов по доступу к межгосударственным сетям Украины для экспорта электроэнергии.

Как уточнил журналистам глава комиссии Сергей ТИТЕНКО, изменения касаются уточнения обязательных требований к потенциальным участникам аукционов. В частности, в проекте изменений четко прописывается, что компании, претендующие на сечение, должны иметь договоры на покупку/продажу электроэнергии с ГП «Энергорынок» и нерезидентами, сроки действия которых соответствуют периодам, на которые реализуется то или иное сечение.

«Если компания хочет принимать участие в аукционе, например на год, то договор и внешнеэкономический контракт дожжен быть на год», - пояснил глава НКРЭ.

Проект регуляторного акта комиссия планирует обнародовать на официальном сайте для обсуждения.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.