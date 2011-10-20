ВР дополнительно выделила 600 тыс. грн. на предотвращение аварий на АЭС

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (об обеспечении финансирования пересмотра норм и правил по ядерной безопасности для учета уроков аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи»).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом увеличен объем расходов по КПКВ 5271020 «Прикладные исследования в сфере ядерного регулирования» на 600 тыс. грн.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что события на АЭС «Фукусима-1» поставили перед ядерным сообществом новые вызовы: детальный анализ причин аварии и изучение ее уроков, разработка и реализация мероприятий по предотвращению возникновения тяжелых аварий или, в случае возникновения, исключение их негативного влияния на население и окружающую среду.

В документе отмечается, что, учитывая уроки аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», Совет национальной безопасности и обороны Украины 8 апреля 2011 года принял решение «О повышении безопасности эксплуатации атомных электростанций Украины», которое введено в действие Указом Президента Украины от 12 мая 2011 года № 585/2011. В соответствии с Планом мероприятий по выполнению этого указа, одобренным на заседании Кабмина 25 мая 2011 года, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины осуществляет ряд безотлагательных мероприятий, в частности по совершенствованию нормативно-правовой базы, к выполнению которых необходимо привлечь компетентных экспертов и ученых. В Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» Государственной инспекции ядерного регулирования Украины по КПКВ 5271020 «Прикладные исследования в сфере ядерной регуляции» предусмотрено 812,0 тыс. грн. СНБО считал, что эта сумма недостаточна для обеспечения выполнения указанных поручений СНБО, Президента и правительства.