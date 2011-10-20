Минэнергоугля обеспокоено ростом травматизма на малых частных шахтах

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обеспокоено ростом травматизма на малых угледобывающих предприятиях негосударственной формы собственности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, об этом заявил первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь ПОПОВИЧ на совещании по вопросам обеспечения безопасности на малых угледобывающих предприятиях негосударственной формы собственности, которое прошло сегодня в Луганске.

По его словам, на малых частных шахтах на данный момент травматизм в 5 раз выше, чем на крупных угледобывающих предприятиях.

Как отметил И. ПОПОВИЧ, на сегодня только половина частных малых шахт вместе с документацией на производственную деятельность оформила и соглашения с горноспасательными и другими службами, которые должны быть задействованы в случае аварии.

По словам первого заместителя председателя Госгорпромнадзора Украины Виктора ШАЙТАНА, налицо также кадровая проблема: часто руководителями малых шахт их собственники назначают людей без инженерно-технического образования. За последнее время от работы отстранены 29 таких руководителей, часть дел переданы в правоохранительные органы. Также Госгорпромнадзор констатирует многочисленные нарушения в хранении и использовании в работе взрывчатки.

Итогом совещания стало принятие решения о создании при Луганской облгосадминистрации комиссии по вопросам координации и контроля за соблюдением законодательства по охране труда на малых частных шахтах с целью предотвращения травматизма.